09 Kasım 2021, Salı
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GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'a dev gelir! Transferlerin maliyeti böyle çıkacak
A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın gündemini yorumladı. Özcan, "25 milyon Euro'ya kuruldu. Sarı kırmızılılar, Mart ayında gruptan lider çıkıp son 16'yı görebilirse 12 milyon Euro gelir elde edecek. Neredeyse yaptığı transfer operasyonunun yarı maliyetini karşılıyor" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
09.11.2021
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