10 Kasım 2021, Çarşamba
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GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim ilk tercihini belirledi! Artık forvette Mostafa Mohamed oynayacak
A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın gündemini yorumladı. Akcan, "Fatih Terim'in kafasındaki 11 büyük oranda netleşti. Hoca, baskılı oyundan geniş alanda oynamayı tercih etmişti. Karagümrük maçı da gösterdi ki artık Mostafa Mohamed ilk tercih olacak" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
10.11.2021
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