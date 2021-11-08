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GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında Terim'e sert eleştiri! "Neden az süre veriyorsun?"

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük karşısında galibiyeti alamadı. Maçın sonlarına doğru beraberlik bulan sarı kırmızılı ekip, lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde kaldı. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Galatasaray'ı değerlendirdi. Çorlu, "İstatistik anlamında öndeysen sonuç neden gol olmuyor. Ligin en değerli 2 golcüsü sende. Neden az süre veriyorsun. Fatih hocanın burada öz eleştiri yapması lazım. İçeride bir sıkıntı var o zaman. Galatasaray ikinci forveti istiyorum dedi. Halil'in tek forvet oynadığı her maçta Galatasaray sorun yaşayacaktır." | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
08.11.2021
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Canlı yayında Terim’e sert eleştiri! Neden az süre veriyorsun? Canlı yayında Terim'e sert eleştiri! "Neden az süre veriyorsun?" 08.11.2021
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