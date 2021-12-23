23 Aralık 2021, Perşembe
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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Muslera'nın yerine o ismi getiriyor! "Geri dönüyor"
Galatasaray kaleci sıkıntısını çözüyor. Sivasspor maçında sakatlanan tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, uzun bir sakatlık sürecine girmişti. Muslera'nın yokluğunda kaleyi devralan İsmail Çipe, beklenen performansı veremedi. A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray'da yapılacak kaleci takviyesini açıkladı. Kaplan, "Galatasaray'da kaleye bir isim bulundu ancak bu isim transfer edilmeyecek. Giresunspor'da kiralık forma giyen Okan Koçuk, Ocak ayında Galatasaray'a geri dönecek. Sezonun ikinci yarısında kaleyi Okan koruyacak." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
23.12.2021
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