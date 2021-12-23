23 Aralık 2021, Perşembe
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GALATASARAY HABERLERİ - Taner Karaman'dan canlı yayında flaş tespit! "Galatasaray'ın kadrosu yetersiz değil"
A Spor yorumcusu Taner Karaman, canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Son olarak ligde Adana Demirspor'a mağlup olan sarı kırmızılılar hakkında değerlendirmelerde bulunan Karaman, "Galatasaray'ın kadrosu yetersiz değil. Takımın temel sorunu ise fiziksel kondisyon problemi yaşaması. Bu karşılaşmada da Galatasaray'ın hiçbir oyuncusu 10 km barajında koşamadı. Fatih Terim istifa söylemlerine katılmıyorum" dedi. İşte o sözler...
23.12.2021
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