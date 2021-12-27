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GALATASARAY HABERLERİ - Francesco Farioli Fatih Terim'in yardımcısı olacak mı?

Galatasaray ilk yarının son maçında Antalyaspor'u evinde 2-0 mağlup etti. Tribünlerde Fatih Karagümrük ile yolları ayrılan Francesco Farioli de yer aldı. Maçı yakından takip eden İtalyan teknik direktörün adı Terim'in ekibi ile anılıyor. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Farioli'yi değerlendirdi. Akcan, "Fatih Terim sıcak bakmıyorsa böyle bir hamle olmayacak anlamına gelir. Fatih hoca isterse tüm yardımcılarını yabancı olarak seçebilir ama Türkiye'de de çok iyi yardımcı hocalar var." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
27.12.2021
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Farioli Terim’in yardımcısı olacak mı? Farioli Terim'in yardımcısı olacak mı? 27.12.2021
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