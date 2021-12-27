GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da gözler Ocak ayında! Kerem Aktürkoğlu...

Galatasaray, Süper Lig'de ilk yarıyı orta sıralarda kapattı. Beklenenin çok altında bir performans sergileyen sarı kırmızılı ekip Avrupa'da ise destan yazıyor. Ancak Galatasaray ekonomik olarak zor durumda. Transfer döneminde oyuncu almak isteyen sarı kırmızılı ekip önce oyuncu satmak zorunda. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Kerem Aktürkoğlu hakkında konuştu. Akcan, "İki ucu kesin bir bıçak. Bir yandan Avrupa'da hedefiniz var ama diğer taraftan takıma katkı sağlaması için oyuncu almanız gerekir. Ancak değerini bulan futbolcu satılmalı ama Kerem henüz o fiyatları görmemişken bizim ona 15-20 milyon Euro'ları biçmemiz gülünç. Ondan dolayı biraz erken.O teklifler geliyorsa zaten karar alınır." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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