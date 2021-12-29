29 Aralık 2021, Çarşamba
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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'e sert eleştiri | Mehmet Özcan: Kan değişikliğine ihtiyaç var
Süper Lig'de alınan kötü sonuçlarından Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'a penaltılar sonucu elenen Galatasaray'da neler oluyor. Detayları A Spor yorumcusu Mehmet Özcan aktardı. Özcan, "Galatasaray'da alınan kötü sonuçlar Fatih Terim'e yazar. Bazen kan değişikliği işe yarar. Aykut Kocaman sonrası Emre Belözoğlu'nun gelişiyle ortaya çıkan fark ortada." dedi.
29.12.2021
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