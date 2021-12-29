29 Aralık 2021, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'e sert eleştiri | Mehmet Özcan: Kan değişikliğine ihtiyaç var

Süper Lig'de alınan kötü sonuçlarından Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'a penaltılar sonucu elenen Galatasaray'da neler oluyor. Detayları A Spor yorumcusu Mehmet Özcan aktardı. Özcan, "Galatasaray'da alınan kötü sonuçlar Fatih Terim'e yazar. Bazen kan değişikliği işe yarar. Aykut Kocaman sonrası Emre Belözoğlu'nun gelişiyle ortaya çıkan fark ortada." dedi.
29.12.2021
ABONE OL

O isme eleştiri! Bencilce oynadı O isme eleştiri! "Bencilce oynadı" 29.12.2021
G.Saray’a sert eleştiri! Kan değişikliğine ihtiyaç var G.Saray'a sert eleştiri! "Kan değişikliğine ihtiyaç var" 29.12.2021
Farioli Terim’in yardımcısı olacak mı? Farioli Terim'in yardımcısı olacak mı? 27.12.2021
G.Saray’da gözler Ocak ayında! Kerem Aktürkoğlu... G.Saray'da gözler Ocak ayında! Kerem Aktürkoğlu... 27.12.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
G.Saray’da transfer harekatı! Belçika’ya gidiyor G.Saray'da transfer harekatı! Belçika'ya gidiyor 26.12.2021
G.Saray’da yeni kaleci transfer edilecek mi? İsmail Çipe... G.Saray'da yeni kaleci transfer edilecek mi? İsmail Çipe... 26.12.2021
Necati Ateş’ten transfer sözleri! Necati Ateş'ten transfer sözleri! 26.12.2021
Toroğlu o pozisyonu yorumladı! 2. golden önce faul var mı? Toroğlu o pozisyonu yorumladı! 2. golden önce faul var mı? 25.12.2021
Aktürkoğlu hakkında çarpıcı yorum! 15-20 milyon Euro’dan fazla... Aktürkoğlu hakkında çarpıcı yorum! "15-20 milyon Euro'dan fazla..." 25.12.2021
Toroğlu Galatasaraylı Aktürkoğlu hakkında konuştu! Üzerine oynanıyor Toroğlu Galatasaraylı Aktürkoğlu hakkında konuştu! "Üzerine oynanıyor" 25.12.2021
G.Saraylı o isme şok sözler! En kötü transfer G.Saraylı o isme şok sözler! "En kötü transfer" 25.12.2021
Mohamed’in bonservisi alınıp satılacak mı? Mohamed'in bonservisi alınıp satılacak mı? 25.12.2021
Uluç’tan Ateş ve İnan’a sert sözler! Kuklalığı kabul ettiler Uluç'tan Ateş ve İnan'a sert sözler! "Kuklalığı kabul ettiler" 24.12.2021
G.Saray’da Piatek gündemi! Canlı yayında açıkladı G.Saray'da Piatek gündemi! Canlı yayında açıkladı 24.12.2021
G.Saray’da Mohamed’in bonservisi çıkmaza girdi! FIFA’ya başvuruldu G.Saray'da Mohamed'in bonservisi çıkmaza girdi! "FIFA'ya başvuruldu" 24.12.2021
Terim’e şok ifadeler! Türk futbolundan kopmuş Terim'e şok ifadeler! "Türk futbolundan kopmuş" 24.12.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'nın ocak hedefi belli oldu! Kolombiyalı golcü...
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan yerli stoper atağı! Devre arasında...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya süper golcüden süper haber! İspanyol devi geri adım attı
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan kanat bombası! İşte Fatih Terim'in yeni gözdesi
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan orta saha bombası! 2 takviye birden...
GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim o ismi gözüne kestirdi! Berkan ve Taylan'ın yerine...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör