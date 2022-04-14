GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'e şok sözler! "Yapamadıkları yapamayacaklarının garantisidir"
Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'e eleştiri yağmuru devam ediyor. Gösterdiği performansla beklentilerin çok uzağında kalan İspanyol çalıştırıcı koltuğundan olabilir. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Torrent'i sert sözlerle eleştirdi. Tüzemen, "Torrent'in yapamadıkları yapamayacaklarının garantisidir. Galatasaray'da ne yaptı? Hangi oyuncuyu kazandırdı? Varolan oyuncuları kazanamadı. Pulgar'ı oynatmadı." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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