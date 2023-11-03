Erman Toroğlu'ndan flaş yorum! "Eski Icardi değil"
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 11. hafta açılış maçında Galatasaray ile Kasımpaşa karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıları 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçladı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin ilk 45 dakikadaki performansını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte detaylar...
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