GALATASARAY HABERLERİ: Flaş G.Saray sözleri! "Krizlerin gölgesinde..."
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, bu maçı çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Çorlu, "Krizlerin gölgesinde bir maç olacak" dedi ve sarı-kırmızılıların muhtemel ilk 11'ini açıkladı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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