GALATASARAY KARAGÜMRÜK | Galatasaray - Karagümrük maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta? İşte Aslan'ın muhtemel 11'i!
Galatasaray Karagümrük CANLI İZLE | Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Zorlu mücadele öncesinde sarı kırmızılı takım maçı kazanıp ligin orta sıralarına tırmanmanın peşinde. Karagümrük ise kendisini Avrupa potasına sokmaya çalışacak. Aslan'ın sahaya Inaki Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Gomis 11'i ile çıkması bekleniyor. Müsabaka 2 Nisan Cumartesi günü 20:30'da Nef Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu maç beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Galatasaray - Karagümrük maçını CANLI izle...
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