GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray yönetimine çok sert sözler! "Yanlış isimler oturuyor"

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Ayrılığın ardından Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün'ün ise Sportif A.Ş.'nin başına geçmesi düşünülüyor. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Gün'ün olası görev değişikliği hakkında çok sert konuştu. Alpaslan, "Bu Hocaya çok büyük ayıp yapılmıştır. Siz onun ismiyle seçime giriyorsunuz. Şimdi Işıtan Gün, Futbol Şube Sorumlusu olarak gelecek. O zaman yönetim koltuğunda da yanlış isimler oturuyor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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