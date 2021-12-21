GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den sürpriz karar! Adana Demirspor maçında 2 yıldıza kesik

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar ligde 6 maçtır kazanamazken, son gelişmeleri A Spor yorumcusu Savaş Çorlu aktardı. Teknik direktör Fatih Terim'den ilk 11'de en az 2 sürpriz beklediğini kaydeden Çorlu, Patrick Van Aanholt ve Feghouli'nin yedek başlayacağını ve yerlerine Ömer Bayram ile Oğulcan Çağlayan'ın oynayabileceğini söyledi. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

ABONE OL