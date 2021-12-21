22 Aralık 2021, Çarşamba
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GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu Adana Demirspor - Galatasaray maçının ilk yarısını yorumladı!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Adana Demirspor - Galatasaray maçının ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Galatasaray'da duran top ve korner çalışması yok. Vuruyorlar dışarı gidiyor. Demek ki duran top çalışmıyorlar. Hiç özel bir organizasyon görmedik" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
21.12.2021
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