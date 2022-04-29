GALATASARAY HABERLERİ - Faruk Süren'den A Spor'a seçim süreci yorumu! "Haziran'ın ilk haftası..."
Galatasaray'ın eski başkanlarından Faruk Süren, A Spor canlı yayınına katıldı. Süren, "Mahkeme böyle bir karar vermiş. Yönetimin buna göre bir reaksiyon göstermesi gerekir. Tüzüğe göre yeni bir tarih koyup seçim kararı alabilir. Yeni seçimin tarihi de Haziran'ın ilk haftası olabilir." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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