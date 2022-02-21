GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan şok penaltı sözleri! "Art niyet var"
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Emre Kılınç'a verilen penaltı hakkında konuştu. Toroğlu, "VAR iyi idare edilirse çok iyi. Adalet dağıtıyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, VAR için güzel bir şey söylemişti. 'Hadi orta hakem görmedi ama sen ekrandan nasıl görmezsin?' demişti. Emre Kılınç'ın pozisyonunda çağırmazsan art niyet var." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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