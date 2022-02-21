GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Domenec Torrent sözleri! "Onun gözleri bozuk mu?"
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent maçın ikinci penaltısını için 'Yanlış karar.' demişti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Torrent'e cevap verdi! Toroğlu, "Net penaltı. Onun ben gözlerinden öpeyim. Onun gözleri bozuk mu acaba? O hangi kitaptan okudu?" dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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