GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan VAR hakemine: Golün iptali için çalıştı!
Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray zorlu mücadelede karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, tartışmalı ofsayt pozisyonu ile ilgil olarak maçın VAR hakemi Özgüç Türkalp hakkında sert sözler sarf etti. Toroğlu, "Özgüç Türkalp golü iptal ettirmek için çok çalıştı. Herkesin kafasını karıştırdı. Ofsaytımsı dedi. OFsayt vardır ya da yoktur." dedi. | Galatasaray haberleri
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:06
Toroğlu'dan VAR hakemine: Golün iptali için çalıştı! 03 Ocak 2023 | 12:00
05:29
Sivasspor - Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı 03 Ocak 2023 | 12:00
01:56
"Eğer maç tekrar edilirse..." 03 Ocak 2023 | 12:00
00:56
Galatasaray için flaş yorum! "Mevcut kadroyla lider olması sürpriz" 31 Aralık 2022 | 12:00
01:27
O gerçeği açıkladı! "Erkan Özdamar 'Hata yaptım' dedi" 30 Aralık 2022 | 12:00
06:18
Galatasaray’da Erden Timur’dan gündeme dair açıklamalar! "Şüphe duyuyoruz" 30 Aralık 2022 | 12:00
01:55
Erkan Özdamar’a flaş sözler! “Böyle bir yönetim olamaz” 30 Aralık 2022 | 12:00
08:55
Toroğlu Sivasspor'un iptal edilen golünü yorumladı! "Potansiyel rezalet" 29 Aralık 2022 | 12:00