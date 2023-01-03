Sivasspor - Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
TFF resmen açıkladı. Günlerdir tartışılan Sivasspor - Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı. İşte o diyaloglar...
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