GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu Galatasaray'ı bu sözlerle eleştirdi! "Derbide işleri zor"
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, evinde Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-kırmızılı ekibin performansını eleştirdi. Toroğlu, "Yurt dışından gelsem ve Galatasaray'ın oynadığı futbolu görsem lider demem. Lider bir takımın daha farklı oynaması lazım. Eksiklerin var ama bu olmamalı. Kaç maçtır can çekişiyor. Galatasaray seyircisi takımı itiyor. Takımı derbiye uğurluyorlar ama bu oyunla işleri zor." dedi. | Galatasaray haberleri
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