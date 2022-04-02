GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Galatasaraylı oyunculara sert eleştiri! "Oyun kuran var mı?"
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Aslan'ın oyuncularını eleştirdi. Toroğlu, "Kerem çıktıktan sonra Galatasaray durdu. Oyun kuran Muslera ya da Marcao. Orta sahasında oyun kuran var mı?" dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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