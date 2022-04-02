GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın yıldızına sert sözler! "Ne özelliği var?"
Süper Lig'in 31. haftasında evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği maçta 2-0'lık galibiyet alan Galatasaray nefes aldı. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, sarı kırmızılı ekibin oyuncularından Barış Alper Yılmaz hakkında sert konuştu. Tüzemen, "Cicaldau iyi oynuyor. Barış'ın ne özelliği var? Bireysel oynuyor. Rakibin sağından atıp solundan geçmeye çalışıyor ama geçemiyor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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