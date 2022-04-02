GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın penaltısı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı!
Süper Lig'in 31. haftasında Nef Stadyumu'nda oynanan zorlu maçı Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 2-0 kazandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın maçın başında kazandığı penaltıyı yorumladı. Toroğlu, "Kerem topu alıyor. Salih Dursun ayağını yere koyuyor. Kerem geçip gitmek istiyor. Penaltıyı almaya gidiyor ve penaltıyı alıyor. Ben bu pozisyona penaltı der miyim, hayır. İçim rahat bir şekilde bu pozisyona penaltı demem." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:57
Penaltısı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 02 Nisan 2022 | 12:00
01:25
Toroğlu'dan G.Saraylı oyunculara sert eleştiri! 02 Nisan 2022 | 12:00
01:26
Kerem derbide forma giyecek mi? 02 Nisan 2022 | 12:00
00:34
Aslan'ın yıldızına sert sözler! 02 Nisan 2022 | 12:00
00:48
Toroğlu'dan flaş yorum! "Kerem çıkınca..." 02 Nisan 2022 | 12:00
03:34
Galatasaray - Karagümrük maçı öncesi Aslan'ın 11'i... 02 Nisan 2022 | 12:00
00:49
Aslan'ın yıldızına İtalya'dan 2 teklif! 02 Nisan 2022 | 12:00
02:57
Galatasaray - Karagümrük maçı öncesi Aslan'ın muhtemel 11'i... 02 Nisan 2022 | 12:00