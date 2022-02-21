GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu o rakama dikkat çekti! "En fazla penaltıyı..."
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Maçta 5 penaltı verilirdi ve 1 tanesi iptal edildi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, penaltılar hakkında önemli bir detayı açıkladı. Toroğlu, "Bu maçın sonuna kadar Süper Lig'de en fazla penaltı kazanan takım 7 penaltı ile Göztepe. Aleyhine en fazla penaltı verilen takım ise Galatasaray. Ceza sahasına çok oyuncu sokarsan penaltı da yaparsın." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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