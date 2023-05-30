GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu: Kasap et derdinde koyun can derdinde!
Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nün konuğu oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Ankaragücü oyuncuları Galatasaray defansının üzerine gidip pozisyon bulabilirler. Sonuçla kasap et derdinde koyun can derdinde. Ancak Galatasaray'ın tehlikeli ayakları daha fazla. Dakika 60'tan sonra saha ağırlaşıyor." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri
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