Çarpıcı Galatasaray sözleri! "Şampiyon gibi oynamasa da..."
A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Takım Oyunu programında Galatasaray ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Korkmaz, "Şartlara bakınca, Galatasaray'ın kadrosuna bakınca Ankaragücü maçında çok ciddi favorini olduğunu kabul etmek lazım. Galatasaray şampiyon gibi oynamasa da şampiyon gibi dvranıyor" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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