21 Aralık 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Erman Toroğlu'dan Adana Demirspor - Galatasaray maçı sonrası flaş sözler! "Galatasaray alt grubun lideri"
Son dakika Galatasaray haberleri: A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Adana Demirspor - Galatasaray maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, "Galatasaray başarılı hakkını yemeyin. Alt grubun lideri. 20 takımı ikiye bölün; üst grubun lideri Trabzonspor, alt grubun lideri Galatasaray" dedi.
21.12.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Fenerbahçe'de Pereria'nın Ayrılık Süreci Nasıl Yaşandı? Gürcan Bilgiç Tüm Detayları Açıkladı/ A Spor
- Selahattin Kınalı: "Trabzonspor'un Şair Gibi Futbolcuları Var" / A Spor / Son Sayfa / 20.12.2021
- Önder Karaveli kalacak mı? "Devre arasında..."
- Mehmet Emin Uluç: ''Taraftarın Sinir Uçlarına Dokursanız Onlar da Sizi Eler'' A Spor / Sabah Sporu
- Savaş Çorlu: Galatasaray'da Oturmuş Bir Sistem Yok! A Spor / Sabah Sporu 21.12.2021
- Selahattin Kınalı: "Trabzonspor'un Şair Gibi Futbolcuları Var" / A Spor / Son Sayfa / 20.12.2021
- Fenerbahçe'nin Yeni Teknik Direktörü Kim Olmalı? Gökhan Keskin Yaşanan Son Gelişmeleri Yorumladı
- Beşiktaş ile Önder Karaveli devam edecek mi? "Oyuncuların referansları..."
- Ülkemiz için sporda 2021 böyle geçti
EN YENİLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi