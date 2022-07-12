GALATASARAY HABERLERİ: Emin Bayram mesajı verdi! "Kalıcı ve kaptan olmak istiyorum"

Güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten genç stoper Emin Bayram, "Bir hazırlık maçı oynadık, mağlup olduk ama genel olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Üç hazırlık maçımız daha var. Hepsinden en iyi oyun ve sonuçla dönmek istiyoruz" dedi.

Emin Bayram, Boluspor'da kiralık geçirdiği 1.5 sezonu değerlendirirken, "Benim için verimli geçti. Orada 45 maç oynadım. Burada Okan hocayla sürekli iletişim halindeyiz. Kendisi de akademimizden çıktığı için gençlere çok ilgi gösteriyor. Gençler olarak ona teşekkür ediyoruz. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Galatasaray akademisinden çıkıp kulübümüze büyük hizmetler veren futbolcular var. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. Kulübümüze ne yararlı olacaksa, o olsun isterim. Hedefim burada kalıcı olmak ve Galatasaray'ın kaptanlığını yapmak."

19 yaşındaki futbolcu, takımın tecrübeli stoperleri Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı'nın tecrübelerinden yararlanmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.