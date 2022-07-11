Çarpıcı Mesut Özil yorumu! "Galatasaray'ın yerinde olsam..."
Son dakika spor haberi: A Spor yorumcusu Levenet Tüzemen, Transfer Raporu doğrultusunda Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ayrılığını değerlendirdi. Tüzemen, "Galatasaray'ın yerinde olsam şartların da uyması halinde Mesut Özil transferini zorlardım. Psikolojik baskı yaparsın rakibine. Mesut Özil'in hırslanması, eski Mesut'tan izler sergilemesi Fenerbahçe için dezavantaj olur." dedi.
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