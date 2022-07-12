GALATASARAY HABERLERİ: Eren Aydın'dan Bafetimbi Gomis sözleri!

Galatasaray'ın 19 yaşındaki santrforu Eren Aydın, çalışmalara yoğun bir şekilde devam ettiklerini söyledi. Aydın, "Bu ortama alışmamız için Okan hocamız akademiden gelen oyunculara çok yardımcı oluyor. Her şey iyi geçiyor. İlk maçımızı iyi oynadık ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. Önümüzdeki üç maça daha iyi hazırlanıp, daha iyi sonuçlar almak istiyoruz. Okan hoca bizim için büyük bir şans. Kendisinden neler kapsak bizim için kârdır. Biz de ondan çok şey öğrenmeye çalışıyoruz. Bize çok yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

Takımın tecrübeli forvetlerinin kendisiyle yakından ilgilendiğini kaydeden Aydın, "Gomis benim için bir öğretmen gibi. Her antrenmandan sonra yanına çağırıp bir şeyler anlatıyor, gelip benimle özel çalışmalar yapıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Mustafa Muhammed de sürekli hem fiziksel hem de zihinsel olarak güçlü olmam gerektiğini söylüyor. Hepsi bana çok yardımcı oluyor" diye konuştu.

Eren son olarak, kamp yaptıkları otelde söylediği rap parçasının takım arkadaşları tarafından çok beğenildiğini söyleyerek, "Çocukluktan beri rap müziğe ilgim var. Kampa ilk gelen gençleri de sahneye çıkartıp, şarkı söyletiyorlar. Ben de rap söyledim. Yunus Akgün ağabey de paylaştı. Çok beğendiler, hatta her akşam yemeğinde söylettiriyor" dedi ve sözlerini noktaladı.