GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'e sert ifadeler: Fenerbahçe derbisine geldi mi?
GALATASARAY HABERLERİ - Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'ye 2-0 kaybeden Galatasaray'da Domenec Torrent'e maç sonrası A Spor yorumcusu Ümit Aktan'dan sert sözler geldi. Aktan, "Fenerbahçe-Galatasaray derbisine Domenec Torrent geldi mi? Ben onu göremedim." dedi.
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