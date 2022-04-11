GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray'da gol problemi! "Kerem dışında golcü yok"
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. 32 maçta 42 gol atan Aslan, kalesinde 47 gol gördü. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan sarı kırmızılı ekibi eleştirdi. Özcan, "Bu takım nasıl 70 gol atacak diye sormuştum. Kerem dışında gol atacak bir oyuncu yok. Halil, Mohamed ve Diagne'yi dönüşümlü kullandınız. 36 yaşındaki Gomis'ten medet umdunuz." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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