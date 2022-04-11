GALATASARAY HABERLERİ - Derbi mağlubiyeti sonrası flaş sözler! "Domenec Torrent başkanlık kaybettirir"
GALATASARAY HABERLERİ - Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı Galatasaray derbisinin ardından A Spor yorumcusu Nevzat Dindar çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dindar, "Galatasaray'da bu mağlubiyetin ardından iki başkan adayı Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu Torrent'le devam edemez. Eğer etmek isterlerse seçim kaybettirir bu karar." dedi.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:28
Torrent'e sert ifadeler: Fenerbahçe derbisine geldi mi? 11 Nisan 2022 | 12:00
01:25
Derbi mağlubiyeti sonrası flaş sözler! "Devam eden başkanlığı kaybeder" 11 Nisan 2022 | 12:00
02:35
Torrent: Ben gelmeden önce... 11 Nisan 2022 | 12:00
00:32
Toroğlu açıkladı! Halil'in golünde el var mı? 11 Nisan 2022 | 12:00
00:38
Torrent'in yerine gelecek hoca... 10 Nisan 2022 | 12:00
00:36
Toroğlu: G.Saray ve Torrent zavallı! 10 Nisan 2022 | 12:00
00:31
"2 Rumene 10 milyon verenler utansın" 10 Nisan 2022 | 12:00
00:38
"Galatasaray korkarak gelmiş" 10 Nisan 2022 | 12:00