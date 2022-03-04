GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent Konyaspor maçında kimi oynatacak? Barcelona maçı öncesi...
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor yorumcusu Savaş Çorlu aktardı. "Akıllar Barcelona maçında." diyen Çorlu, Konyaspor maçının muhtemel 11'ini açıkladı. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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