GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent Pep Guardiola'dan destek aldı! "Asıl plan..."
Geldiği günden beri eleştirilerin odak noktası olan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent son iki maçta 2 galibiyet aldı. Takımı çıkışa geçiren Torrent'in sırrı Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'da yatıyor. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Torrent'in Guardiola'ya danıştığını açıkladı. Uzundurukan, "Göztepe ve Rizespor maçları öncesinde Torrent, Guardiola'yı aramış ve ne yapması gerektiğini danışmış. Guardiola ise ona 'Asıl planın rakiplerine göre oynamak olsun. Bu sezon sadece takımı kurtarmaya bak. Galatasaray gibi bir camiayı ligden düşürürsen kariyerin kötüye gider.' demiş ve son iki maçta da galibiyeti aldı. "dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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