GALATASARAY HABERLERİ: Dikkat çeken yorum! "Fatih Terim gelirse kahve içemezler"
Levent Tüzemen, Fatih Terim'in ayrılık sürecine değindi ve "Fatih Terim böyle bir final yapmaz, Galatasaray'da yine göreve gelecektir." ifadelerini kullandı. A Spor yorumcusu Ümit Aktan bu sözleri değerlendirdi. Aktan, "Fatih Terim kadar Galatasaraylı bir yönetim olduğunu düşünmüyorum. Fatih Terim tabiki gelir, gelmesinde hayır ve fayda da da vardır. Gelirse şartlar değişir, anahtar teslim alır ve bazı insanlar da Florya'ya kahve içmeye bile gelemezler" dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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