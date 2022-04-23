GALATASARAY HABERLERİ: Dikkat çeken Burak Elmas sözleri! "Kaosu bitiren isim oldu"
30 Nisan'da yapılması planlanan seçime mahkeme tedbir kararı koymuştu. Kongrenin iptaline ilişkin yapılan itiraz da sonuçlandı ve durdurma kararı alındı. Bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılıların başkanı Burak Elmas'ın seçimi erteleyip ertelemeyeceği merak ediliyordu. G.Saray'daki son gelişmeleri A Spor yorumcusu Savaş Çorlu aktardı. Çorlu, "Burak Elmas yönetiminin mahkeme kararına ne şekilde cevap vereceği merak ediliyordu. 28/1 maddesine göre seçimi iptal edip yeni bir takvim belirleyebilirdi. Noktayı koydu ve seçimin zamanında yapılacağını belirtti. Bu seçimde aday olamıyor ama bir sonraki seçimde aday olabilir. Kaosu bitiren isim oldu, başlatan isim de kendisiydi." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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