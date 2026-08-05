Ertuğrul Doğan'dan Mohamed Salah transferi sonrası ilk açıklamalar!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

DOĞAN'DAN SALAH SÖZLERİ...

"Salah ile bir görüşme yaptım. Menajeriyle de görüştüm. Çok profesyonelce, saygı çerçevesi içinde, iki tarafın da birbirini anladığı ve hiç zorlanmadığı bir görüşme oldu. Yaklaşık 10 gün önce görüştük. Dün itibarıyla her şey netleşti. Salah hakkında diyecek bir şey yok. Bir dünya yıldızı. Onun gibi bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Camiamıza hayırlı olsun."

"TRABZONSPOR KİMİ İSTERSE GETİRİR"

"Trabzonspor'un son dönemdeki başarısı tüm Türkiye'de ve Avrupa'da konuşuldu. Genç oyuncuların tercihi de Trabzonspor olmaya başladı. Herkese ve Avrupa'ya 'Trabzonspor kimi isterse Trabzon'a getirebilir' mesajını vermeye çalışıyoruz."

FORMA SATIŞLARI HAKKINDA...

"Forma satışlarının yüzdesiyle ilgili çok şey konuşuldu. Bir yüzde veriyoruz ama basında yazılan rakamlar gibi söz konusu değil. Açıklayacağız zaten. Transfer sürecinde basın mensuplarını biraz mahcup ettik ama takdir edersiniz ki, böyle önemli bir anlaşmada bir şeyler söylemem transfere zarar verebilirdi. Gizlilik dahilinde süreci yürüttük."

"GİZLİ TUTMAK ZORUNDAYDIK"

"Basın mensuplarına karşı biraz mahcubuz. Ancak transfer sürecinin herhangi bir şekilde sekteye uğramaması ve her şeyin sağlıklı ilerlemesi adına süreci mümkün olduğunca gizli tutmak zorundaydık."

"KAPILARINI TEK TEK ÇALACAĞIM"

"Sponsor konusunu söyleyeyim. Kimsenin arayıp 'Sponsor oluyoruz' dediği yok. Ancak ben camiama ve taraftarımıza güveniyorum. Tüm Trabzonlu iş adamlarına ve arkadaşlarıma sesleneceğim. Hepsinin de kapısını tek tek çalacağım. Beni geri döndüreceklerini düşünmüyorum. Taraftarlarımızın ve iş adamlarımızın bu işe sahip çıkacağını düşünüyorum."