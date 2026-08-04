CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Giriş Tarihi:

Mohamed Salah Trabzonspor'da!

Bordo-mavili ekip Mısırlı yıldızla anlaşma sağladı. Transferle ilgili son detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. İşte ayrıntılar...

İşte Mohamed Salah transferinde son durum!
Sonraki Video
İşte Mohamed Salah transferinde son durum!

Son 24 Saat