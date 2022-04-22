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Mahkeme tedbir kararını kaldırdı! Galatasaray'da seçim 30 Nisan'da

Galatasaray'da, mahkemenin tedbir kararını kaldırmasıyla birlikte 30 Nisan Cumartesi günü yapılacak seçimli genel kurul konusunda son bilgileri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

22 Nisan 2022 | 12:49
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