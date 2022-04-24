ALTAY GALATASARAY MAÇINI CANLI İZLE | Altay - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda? İşte Aslan'ın muhtemel 11'i!
Altay - Galatasaray Süper Lig maçını CANLI İZLE | Süper Lig'in 34. haftasında Altay ile Galatasaray, İzmir'de karşı karşıya gelecekler. Sezonu kötü geçiren sarı kırmızılı ekip deplasmanda moral arıyor. Aslan'ın bu maçta sahaya Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aahnolt, Pulgar, Emre Kılınç, Berkan, Babel, Kerem ve Halil 11'i ile çıkması bekleniyor. Müsabaka 24 Nisan Pazar günü saat 20:30'da başlayacak. Maç Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Altay - Galatasaray maçını CANLI izle...
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