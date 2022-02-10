GALATASARAY HABERLERİ: Dikkat çeken Bafetimbi Gomis sözleri! "Demek ki hazır değil"
A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın, Kayserispor ile oynayacağı mücadeleyi değerlendirdi. Alpaslan, "Zor bir maç olacak. Kayserispor çabuk oynayan bir takım, ilerde topu iyi tutan oyuncuları var. Galatasaray'da Gomis oynayacak mı belli değil. Aldığınız oyuncu, uçaktan indiği zaman oynayacak seviyede olmalı. Demek ki belli bir hazırlığı yok. Atacağı bir koşuda sakatlanma ihtimali de doğar" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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