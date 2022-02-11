GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında açıkladı! "Olağanüstü hal var"
A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, canlı yayında Galatasaray'daki son durumu aktardı. Çorlu, Süper Lig'de düşme hattına gerilememek için kritik maçlara çıkacak olan sarı kırmızılılarda olağanüstü hal olduğunu ifade etti. İşte o sözler...
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