Canlı yayında açıkladı! "Burak Elmas'ın sempati duyduğu hoca..."
Galatasaray'da kötü gidişat sürüyor. Olası bir Domenec Torrent ayrılığının ardından gündemde hangi isimler var. Detayları A Spor yorumcusu Nevzat Dindar anlattı. Dindar, "Galatasaray'da Fatih Terim'in olduğu zamanda bile B planı olarak Domenec Torrent varsa, şu anda da bir B planı var. O isimde başkan Burak Elmas'ın sempati duyduğu Bülent Korkmaz olarak öne çıkıyor. " dedi. (GS spor haberleri)
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