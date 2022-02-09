Video Galatasaray Videoları Canlı yayında açıkladı! "Burak Elmas'ın sempati duyduğu hoca..."

Canlı yayında açıkladı! "Burak Elmas'ın sempati duyduğu hoca..."

Galatasaray'da kötü gidişat sürüyor. Olası bir Domenec Torrent ayrılığının ardından gündemde hangi isimler var. Detayları A Spor yorumcusu Nevzat Dindar anlattı. Dindar, "Galatasaray'da Fatih Terim'in olduğu zamanda bile B planı olarak Domenec Torrent varsa, şu anda da bir B planı var. O isimde başkan Burak Elmas'ın sempati duyduğu Bülent Korkmaz olarak öne çıkıyor. " dedi. (GS spor haberleri)

09 Şubat 2022 | 08:53
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