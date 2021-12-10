GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaraylı isim için flaş sözler! "İdeal 11'i zorluyor"

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında Lazio deplasmanına çıktı. İlk yarısının 0-0 berabere bittiği maçta A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, tecrübeli oyuncu Ömer Bayram hakkında kritik sözler sarf etti. Korkmaz, "Ömer Bayram'a haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Bu maç için Van Aanholt doğru seçim olabilir ama Ömer Bayram'ın ideal 11'i zorladığını düşünüyorum." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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