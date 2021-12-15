GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a flaş sözler! "G.Saray için lig bitti"

Spor Toto Süper Lig'de son 5 haftada galibiyet alamayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 turuna kaldı. A Spor yorumcusu Murat Özbostan, sarı-kırmızılıların performansını değerlendirdi. Özbostan, "Galatasaray Avrupa'da iyi gidiyor ama ligdeki motivasyonu düşmüş durumda. Fatih Terim'in kenarda olmadığı maçlarda G.Saray iyi sonuçlar alamıyor, eksikliğini ciddi şekilde yaşıyor. 16 puan farkın kapanacağını düşünmüyorum, Galatasaray için lig bitti." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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