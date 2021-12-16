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GALATASARAY HABERLERİ - Rezan Epözdemir'in istifası Fatih Terim'i etkileyecek mi?

Galatasaray'da saha dışındaki kriz sürüyor. Süper Lig'de istenen sonuçların alınamaması ile saha içinde başlayan kriz, Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'in istifası ile saha dışında da başladı. Özdemir'in istifası Teknik Direktör Fatih Terim'i ne kadar etkilediği merak konusu. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, bu duruma açıklık getirdi. Özcan, "Kulüpte bazı isimlerle açıklama ve düşünceleri ortak gitmedi. Yapılan CEO atamasından haberi olmadı. Başkan da gereğini yapmasını istedi ve Rezan Epözdemir istifa etti. Fatih Terim'e yakınlığı ile biliniyor ama Fatih hoca ile alakalı bir durum söz konusu değil." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
16.12.2021
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