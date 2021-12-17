GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom, Başakşehir maçına eksiklerle hazırlanıyor. "Tek avantaj..."

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Başakşehir'i konuk edecek. Zorlu maç öncesinde sarı kırmızılı ekip sakatlıklarla boğuşuyor. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Cimbom'un son durumunu değerlendirdi. Özcan, "Galatasaray'ı çok zor bir Başakşehir maçı bekliyor. Marcao ve Luyindama maça yetişemedi. Sacha Boey da kadroda bulunamayacak çünkü bireysel çalışmalara yeni başladı. Muslera da sakatlandı. Nelsson ve Alpaslan ikilisi savunmada olacak. Onun dışında tüm oyuncu grubu oynayacak ama bu grup 5 haftadır kazanamıyor. Galatasaray'ın tek avantajı Başakşehir'in Avrupa takımları gibi oynayacak olması. Top rakipteyken Galatasaray istediğini alıyor. Başakşehir topun sahibi olacaktır." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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