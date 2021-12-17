GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da biletler kesildi! Babel ve Feghouli...

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılı ekip yabancı kuralından ötürü kadrosundan bazı isimleri göndermesi gerekiyor. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, bileti kesilecek oyuncular açıkladı. Özcan, "Babel ve Feghouli'nin maliyeti 4 milyon Euro. Bu rakamları kolay kolay Avrupa'da kimse vermez. Muhtemelen sezon sonu sözleşmeleri bittiği zaman yollar ayrılacak. Ancak Ocak ayında nasıl transfer yapılacak, sorun burada. Gustavo Assunção ile yollar ayrılacak ama onun yeri Gedson Fernandes ile doldurulacak. Galatasaray ise bir hücumcu almak istiyor. Burada da Luyindama ismi devreye girecek. Belçika veya Fransa'ya kiralık gidebilir. Defansa bir oyuncu daha eklenecek ve bu isim Işık Kaan Aslan olacak." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

ABONE OL